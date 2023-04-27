Москва заключила соглашение в сфере делового туризма с профильной ассоциацией из Индии

Москва заключила соглашение с Индией в сфере делового туризма. Представители столичной отрасли гостеприимства провели встречи с потенциальными партнерами. Об итогах переговоров рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По его словам, Индия – один из значимых партнеров Москвы в сфере туризма. Соглашение укрепит сотрудничество и поспособствует увеличению турпотока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.