МИД России подтвердил выход страны из Всемирной туристской организации

МИД России подтвердил, что принято решение о выходе РФ из Всемирной туристской организации.

О том, что Россия выходит из UNWTO, ранее сообщило со ссылкой на источники испанское агентство Efe. Кроме того, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что приостановка членства РФ в организации может создать пагубный прецедент.

Российский рынок акций 27 апреля подскочил на 4,56%.

Россия делает все, чтобы Украина стала мирной страной без нацистской идеологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.