АТОР заявил, что 80% туров по России на майские праздники были приобретены с кешбэком

По данным Ассоциации туроператоров России, до 80% туров на эти майские праздники россияне приобрели по акции с кешбэком.

Многие летят на курорты Краснодарского края. На втором месте по популярности – Кавказские Минеральные Воды. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург.

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