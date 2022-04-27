Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

Росавиация напомнила авиакомпаниям о том, что необоснованный рост цен на билеты является недопустимым. Стоимость и так растет перед началом сезона отпусков. А впереди еще и майские праздники.

Перевозчикам рекомендовали присмотреться к каждому тарифу. Можно ли еще куда-то улететь дешево?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.