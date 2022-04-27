Около 80% туров по России были приобретены с кешбэком – АТОР

Впереди длинные майские выходные. По данным Ассоциации туроператоров России, до 80% туров на эти майские россияне приобрели по акции с кешбэком.

Многие летят на курорты Краснодарского края, на втором месте по популярности – кавказские Минеральные Воды, замыкает тройку лидеров Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.