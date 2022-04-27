Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Пскова

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных мест и сколько это стоит.

Добраться до Пскова можно на самолете. Дорога займет около 1,5 часа. Цена билета – от 4 580 рублей. Также отправиться в данный город можно на поезде. Путь займет примерно 12 часов. За билет придется заплатить 2 825 рублей.

На автомобиле можно доехать за 13 часов. Около 2 900 рублей придется заплатить за бензин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.