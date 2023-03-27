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27 марта, 15:30

Туризм

Туристы-нарушители получили первые красные и желтые карточки в Таиланде

Туристы-нарушители получили первые красные и желтые карточки в Таиланде

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Первые красные и желтые карточки получили туристы-нарушители в Таиланде. Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, в первой половине марта желтые карточки выдали двум французам, гражданам Украины и Швеции. Красные карточки получили граждане Швеции и Франции, которые затем были депортированы.

Власти Таиланда ввели ограничения для иностранных туристов в виде штрафных карточек за нарушения законов этих стран. Такая система действует на данный момент только на Пхукете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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