Туристы-нарушители получили первые красные и желтые карточки в Таиланде

Первые красные и желтые карточки получили туристы-нарушители в Таиланде. Об этом сообщили местные СМИ. По их данным, в первой половине марта желтые карточки выдали двум французам, гражданам Украины и Швеции. Красные карточки получили граждане Швеции и Франции, которые затем были депортированы.

Власти Таиланда ввели ограничения для иностранных туристов в виде штрафных карточек за нарушения законов этих стран. Такая система действует на данный момент только на Пхукете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.