Длинные очереди образовались на горнолыжных курортах РФ в февральские выходные

Любителям зимних видов спорта пришлось провести февральские выходные в длинных очередях. Так, лыжники и сноубордисты больше часа ждали, чтобы попасть на трассы горнолыжных курортов России.

Среди причин таких очередей – количество желающих отдохнуть. Ситуацию в горах усугубила еще и погода. В эти дни начались снегопады, поэтому многие трассы закрыли в целях безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.