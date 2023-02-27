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Туризм

Длинные очереди образовались на горнолыжных курортах РФ в февральские выходные

Длинные очереди образовались на горнолыжных курортах РФ в февральские выходные

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Любителям зимних видов спорта пришлось провести февральские выходные в длинных очередях. Так, лыжники и сноубордисты больше часа ждали, чтобы попасть на трассы горнолыжных курортов России.

Среди причин таких очередей – количество желающих отдохнуть. Ситуацию в горах усугубила еще и погода. В эти дни начались снегопады, поэтому многие трассы закрыли в целях безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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