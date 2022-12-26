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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Карелии

Москвичам рассказали, как добраться до Карелии

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в город Сортавала, это Карелия, можно на поезде. В пути придется провести 13,5 часа, а билет обойдется менее, чем в две тысячи рублей. Если воспользоваться самолетом, то сначала нужно за 1,5 часа долететь до Петрозаводска, а затем 3,5 часа провести в автобусе. На автомобиле поездка займет 11 часов, а за бензин придется заплатить четыре тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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