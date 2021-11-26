Туристические маршруты выходного дня запустят для москвичей

Для столичных туристов разработали новые туристические маршруты выходного дня. Речь идет о поездках из Москвы в ближайшие регионы.

Москвичи смогут отправиться на уик-энд в Тулу и Орел на два дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

