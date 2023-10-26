Почти 800 тыс человек посетили туринформационные центры Москвы с начала 2023 года

Почти 800 тысяч человек посетили туристические информационные центры Москвы с начала 2023 года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

На данный момент в городе работают шесть таких центров. Флагманский находится в парке "Зарядье", три центра – в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, еще два есть на Северном и Южном речных вокзалах.

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