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26 октября, 15:45

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Почти 800 тыс человек посетили туринформационные центры Москвы с начала 2023 года

Почти 800 тыс человек посетили туринформационные центры Москвы с начала 2023 года

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Почти 800 тысяч человек посетили туристические информационные центры Москвы с начала 2023 года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

На данный момент в городе работают шесть таких центров. Флагманский находится в парке "Зарядье", три центра – в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, еще два есть на Северном и Южном речных вокзалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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