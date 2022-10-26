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Туризм

Туристический поток вырос на 44% в первом полугодии 2022 года – АТОР

Туристический поток вырос на 44% в первом полугодии 2022 года – АТОР

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Россияне стали чаще путешествовать по РФ. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, туристический поток вырос на 44% в первом полугодии 2022 года по сравнению аналогичным периодом 2021.

Также стало известно, что количество запросов в поисковиках на тему путешествий выросло на 17%. Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На них приходится 48% всего турпотока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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