Туристический поток вырос на 44% в первом полугодии 2022 года – АТОР

Россияне стали чаще путешествовать по РФ. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, туристический поток вырос на 44% в первом полугодии 2022 года по сравнению аналогичным периодом 2021.

Также стало известно, что количество запросов в поисковиках на тему путешествий выросло на 17%. Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. На них приходится 48% всего турпотока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.