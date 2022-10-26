Зарубежный турпоток из РФ в 2022 году сократится на треть – АТОР

Зарубежный турпоток из России в этом году сократится на треть по сравнению с прошлым годом. Как заявили в АТОР, спрос очень реагирует на внешние обстоятельства. При этом интерес к путешествиям по родной стране увеличился на 10%.

В Ассоциации сообщили, что во многом это стало возможно благодаря программе кэшбека. Изначально там ожидали некоторый спад интереса к внутренним путевкам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.