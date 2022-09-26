Новости часа: авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду с 30 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду с 30 октября. Об этом сообщила компания-перевозчик.

Девять детей, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, находятся в реанимации. О состоянии детей рассказал главврач больницы.

Более 900 тысяч отдыхающих ожидается в Сочи на новогодние праздники. Об этом заявил мэр города.