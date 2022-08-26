Спрос на путевки по РФ вырос в 4 раза после запуска программы кешбэка

Спрос на путевки по России вырос в четыре раза после запуска очередной акции с кешбэком. Об этом сообщают туроператоры. Продажи начались накануне.

Как и следовало ожидать, самое популярное направление – морское побережье Сочи. Также высокий спрос наблюдается и на другие приморские курорты. Там как раз начнется бархатный сезон. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.