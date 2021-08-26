В России введут классификацию отелей, работающих по системе "все включено"

В российских отелях введут классификацию "все включено" и "ультра все включено". О том, что такое разделение необходимо, заявили в Федеральном агентстве по туризму. Там считают, что классификация поможет отдыхающим ориентироваться, на какой спектр услуг они могут рассчитывать.

Дело в том, что поступает много жалоб от туристов, которые недовольны качеством сервиса в отелях. Особенно, если их сравнивать с зарубежными курортами, где стандарты системы "все включено" отличаются от российских.

В Ростуризме отметили, что большинство отелей в РФ не соответствуют заявленной "звездности". Проблемы обычно касаются питания и чистоты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.