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Общество

Новости часа: безвизовый туристический обмен между РФ и Китаем начнется со дня на день

Новости часа: безвизовый туристический обмен между РФ и Китаем начнется со дня на день

Россияне стали активно бронировать туры на новогодние праздники

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали пожары в Турции

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Более 1,5 млн гостей посетили Анапу с начала туристического сезона в 2023 году

Эксперты рассказали о рисках для туристов из-за жары в Турции

Новости регионов: дополнительные электрички начнут курсировать в Крым

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Об этом сообщил глава Миноэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Киви банк" временно ограничил вывод денег с электронных кошельков физлиц. Об этом заявил платежный сервис.

Резидент "Технополиса "Москва" поставил городу более трех миллионов медизделий по офсетному контракту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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