Новости часа: безвизовый туристический обмен между РФ и Китаем начнется со дня на день

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Об этом сообщил глава Миноэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Киви банк" временно ограничил вывод денег с электронных кошельков физлиц. Об этом заявил платежный сервис.

Резидент "Технополиса "Москва" поставил городу более трех миллионов медизделий по офсетному контракту. Об этом рассказал Сергей Собянин.