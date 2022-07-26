Компании прорабатывают туры в европейские страны через Финляндию и Эстонию – АТОР

Отдых в Европе все же еще может случиться. Компании прорабатывают туры в разные страны через Финляндию и Эстонию. Такими планами поделились в Ассоциации туроператоров РФ.

Специалисты изучат наиболее удобные варианты с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги. Добираться до аэропортов придется на автобусе. Цена составляет в районе 25 евро.

Однако с поездками через Финляндию могут возникнуть сложности. В стране сейчас активно стали обсуждать полный запрет на визы для россиян. Глава консульского отдела МИД Финляндии вместо таких радикальных мер предложил установить лимит на выдачу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.