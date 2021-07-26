Представитель турагентства рассказала о высоком спросе на курорты Египта

С 9 августа возобновляется авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Представитель турагентства Анна Смирнова рассказала, что ожидается высокий спрос на это направление.

"Обновили контракты с принимающими компаниями, с туроператорами, и нам будет легко и просто, быстро откликнуться на подобные запросы наших туристов. И, конечно, мы ждем отправки первых рейсов, чтобы убедиться, что это направление работает корректно", – сказала Смирнова.

Известно, что из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать по пять рейсов в неделю. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.