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Новости часа: Египет объявил о возможности получения транзитной визы на 96 часов

Новости часа: Египет объявил о возможности получения транзитной визы на 96 часов

Около 4,5 млн туристов собираются принять в Анапе в этом сезоне

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В Ростове-на-Дону закроют визовый центр Великобритании с 26 по 30 июня

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Египет объявил о возможности получения бесплатной транзитной визы на 96 часов. Об этом сообщила авиакомпания Egypt Air.

Главы МИД стран ЕС обсудили попытку военного мятежа в РФ. Об этом рассказал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель.

Банки, получившие сверхприбыль, заплатят налог на нее. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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