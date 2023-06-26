Новости часа: Египет объявил о возможности получения транзитной визы на 96 часов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Египет объявил о возможности получения бесплатной транзитной визы на 96 часов. Об этом сообщила авиакомпания Egypt Air.

Главы МИД стран ЕС обсудили попытку военного мятежа в РФ. Об этом рассказал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель.

Банки, получившие сверхприбыль, заплатят налог на нее. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.