Москвичам рассказали об аренде дачи в деревне Вертлино

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в направлении Ленинградского шоссе находится в 45-ти километрах от МКАД. До деревни Вертлино в Солнечногорском городском округе можно добраться за 45 минут на машине или от метро "Водный стадион" за полтора часа общественным транспортом.

За 85 тысяч рублей там предлагают снять двухэтажный коттедж, 240 квадратных метров. Дом деревянный, есть вся мебель, сауна, тренажерный зал. Участок 40 соток, на территории пруд. В пешей доступности находится озеро Сенеж. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.