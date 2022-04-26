Россияне почти отказались от элитных туров за рубеж. Спрос на такой отдых снизился за год на 60 процентов.

Оплатить размещение стало труднее, добираться до курортов – в два раза дольше. Сейчас у туристов в приоритете Турция, Египет и Арабские Эмираты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.