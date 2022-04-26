Туроператоры назвали самые популярные направления отдыха россиян на майские праздники

Российские туристы отравляются на зарубежные курорты и в поездки по регионам РФ на майские праздники.

По оценке туроператоров, популярные заграничные направления остаются все те же – Турция, Египет и Арабские Эмираты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.