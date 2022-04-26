Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Воронежа

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных мест и сколько это стоит.

Добраться до Воронежа можно на поезде. Дорога займет около 6,5 часа. Цена билета – от 1 395 рублей. Также отправиться в данный город можно на автомобиле. Путь займет примерно 9,5 часа. За бензин придется заплатить более двух тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.