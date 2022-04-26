Туроператоры назвали популярные зарубежные направления для отдыха на майские праздники

Российские туристы уже начали отравляться на зарубежные курорты и в поездки по РФ. По оценке туроператоров, популярными заграничными направлениями стали – Турция, Египет и Арабские Эмираты.

О том, насколько доступны россиянам иностранные моря, – в эфире телеканала Москва 24.