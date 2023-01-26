Выборочные тесты на коронавирус стали делать в аэропортах Таиланда

Выборочные тесты на COVID-19 стали делать в аэропортах Таиланда. По данным министерства здравоохранения страны, среди вылетающих из курортных зон королевства за последние две недели выявили около 400 заболевших.

Туристы отметили, что чаще всего проверяют азиатских путешественников, особенно обращают внимание на людей из КНР. Также существует вероятность, что русские туристы могут привезти из Таиланда инфекцию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.