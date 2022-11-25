Туроператоры назвали стоимость отдыха в Красной Поляне

Отельеры Красной Поляны ожидают стопроцентную загрузку на новогодние праздники. По их словам, четырехзвездочные гостиницы заполнены на 75%, а пятизвездочные отели – на 95%. Туроператоры сообщили, что такой отдых пользуется рекордным спросом.

Однако распродажи и акции не запланированы: люди покупают туры за любые деньги. По словам турфирм, отдых на неделю в самый простой номер может обойтись в 248 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.