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Туризм

Туроператоры назвали стоимость отдыха в Красной Поляне

Туроператоры назвали стоимость отдыха в Красной Поляне

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Отельеры Красной Поляны ожидают стопроцентную загрузку на новогодние праздники. По их словам, четырехзвездочные гостиницы заполнены на 75%, а пятизвездочные отели – на 95%. Туроператоры сообщили, что такой отдых пользуется рекордным спросом.

Однако распродажи и акции не запланированы: люди покупают туры за любые деньги. По словам турфирм, отдых на неделю в самый простой номер может обойтись в 248 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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