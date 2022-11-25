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Туризм

Москва вошла в топ-5 самых востребованных направлений на время праздничных каникул

Москва вошла в топ-5 самых востребованных направлений на время праздничных каникул

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По данным аналитиков сервисов интернет-бронирования, Москва вошла в топ-5 наиболее востребованных направлений на время праздничных каникул. При этом увеличилась стоимость проживания в отелях столицы.

Как сообщили специалисты, подорожание составило 53%, сумма доходит почти до пяти тысяч рублей за ночь. Дороже всего остановиться в Казани, там цена номера выросла на 61%. На третьем месте по росту оказался Санкт-Петербург, где размещение обходится теперь в 4,8 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

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