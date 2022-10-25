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25 октября, 22:30

Туризм

Зимний сезон на горнолыжном курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря

Зимний сезон на горнолыжном курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря

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На курорте "Роза Хутор" с 23 декабря открывается туристический сезон. Москвичи уже планируют зимний отдых: бронируют гостиницы и покупают ски-пассы. В данный момент это выгоднее, чем в сезон.

По сравнению с 2021 годом, заявили туроператоры, интерес к горнолыжным курортам Сочи вырос на 40%. Начиная с 23 декабря недельный отдых на двоих на курорте "Роза Хутор" обойдется в 54 тысячи рублей. Если отдых запланирован с учетом новогодней ночи, то стоимость варьируется от 230 тысяч рублей и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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