Россияне стали чаще отдыхать на южных курортах в бархатный сезон

Россияне в бархатный сезон стали чаще отдыхать на южных курортах страны. В лидерах по популярности – Крым, Краснодарский край и Сочи. По итогам летнего сезона эти регионы также вошли в топ самых посещаемых, а поток отдыхающих продолжает расти.

По данным Российского союза туриндустрии, Сочи за лето принял около 3,5 миллиона туристов, Краснодарский край – около 18 миллионов за год, а Крым показал рост посещаемости на 15% несмотря на закрытый аэропорт в Симферополе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.