В РФ стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму

С 25 августа в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Продажи туров с частичным возвратом продлятся до 10 сентября. Участвуют все регионы страны.

В поездку по стране можно будет отправиться с 1 октября по 25 декабря. А если выбрать круиз, то – с 1 сентября до окончания навигации. Главное условие – все должны быть оплачено картой "Мир".



Размер кешбэка составляет 20%, но не более 20 тысяч рублей на одну поездку. Если отдых будет в Дальневосточном округе, то 40 тысяч рублей. Минимальная продолжительность тура – три ночи. Поездки нужно выбирать только у партнеров этой программы. Их список можно найти на сайте мирпутешествий.рф.

На туристический кешбэк правительство выделило три миллиарда рублей. Ростуризм рассчитывает, что программой смогут воспользоваться 600 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.