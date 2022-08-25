В России стартовала распродажа туров с кешбэком. Речь идет о поездках, которые можно будет совершить с 1 октября до 25 декабря. Исключение сделали для круизов. Для них другие даты – с 1 сентября и до конца навигации.

Туристы могут рассчитывать на возврат 20% от стоимости. Но не больше 40 тысяч рублей – для Дальнего Востока, и не больше 20 тысяч рублей – для остальных регионов.

Путешествие должно быть оплачено картой "Мир", деньги вернут на нее же. Длительность тура – не меньше трех ночей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.