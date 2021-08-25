Москвичам рассказали, как добраться до Петрозаводска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Петрозаводска можно на самолете. Время в пути составит 1 час и 35 минут. Билеты можно найти за 3 тысячи рублей. Дольше придется ехать на поезде – 10 часов 40 минут. При этом билеты можно купить за 1,8 тысячи рублей.

Дорога на машине займет около 13 часов. За бензин придется отдать около 5 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.