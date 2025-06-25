В Анапе туристов будут просить подписать расписку о запрете на купание в море

В Анапе туристов теперь просят подписывать расписку о том, что купаться в море запрещено – такое требование ввели после последствий крушения танкеров. Документ необходимо оформить при заселении в гостиницу.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, мера необходима для предупреждения отдыхающих о возможных рисках для здоровья: контакт с мазутом может привести к кожным заболеваниям, аллергии или отравлению. Пляжи, где были замечены туристы, также планируют огородить.

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