Спрос на кубанские курорты среди туристов увеличивается

Несмотря на погодные катаклизмы, спрос на кубанские курорты только увеличивается. По данным туроператоров, уже побиты рекорды прошлого года.

Можно ли еще успеть что-то забронировать, во сколько обойдется такая поездка и что из себя представляет сочинский all-inclusive – в сюжете телеканала Москва 24.