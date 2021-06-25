Роспотребнадзор порекомендовал допускать на курорты Кубани переболевших COVID-19

Роспотребнадзор предложил пускать на курорты Кубани не только привившихся от коронавируса, но и тех, кто перенес заболевание. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Ранее Ростуризм обратился к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа прием туристов, предоставивших отрицательный тест на коронавирус, а не только привитых.

Специалисты подчеркнули, что понимают сложность ситуации с распространением COVID-19. В то же время основная задача Ростуризма – предоставить туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – работать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.