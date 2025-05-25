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Новости

25 мая, 18:15

Туризм

Новости регионов: пляжи Анапы заполнили отдыхающие, несмотря на запрет Роспотребнадзора

Новости регионов: пляжи Анапы заполнили отдыхающие, несмотря на запрет Роспотребнадзора

Россияне столкнулись с проблемами при расчетах долларами старого образца за границей

Речные круизы из Москвы собрали порядка 50 тысяч пассажиров с начала летней навигации

Москвичам рассказали о возможностях летнего детского досуга

В Москве начали заселять в гостиницы по биометрии

Новости регионов: Анапа готова к туристическому сезону, несмотря на закрытие пляжей

Россияне стали активно бронировать жилье на июньские праздничные выходные

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"Московский патруль": москвич умер после неудачного прыжка в воду на отдыхе в Турции

В Москве стали популярны экскурсии по квартирам в исторических зданиях

Побережье Анапы заполнили отдыхающие, несмотря на запрет Роспотребнадзора. На центральном пляже города собрались сотни людей. Многие не только загорают, но и даже решаются зайти в море. В загрязненной мазутом воде также плещутся и дети. Сейчас для купания закрыты 150 пляжей Анапы и Темрюкского района. Такие меры будут действовать до завершения очистки пляжей.

В Санкт-Петербурге стартовал десятый, юбилейный сезон шоу "Поющие мосты". В этом году событие приурочено сразу к двум датам: 100-летию футбольного клуба "Зенит" и 20-летию Санкт-Петербургского международного книжного салона. "Поющие мосты" – это зрелище, которое соединяет инженерное искусство и современные мультимедийные технологии. В этом году к инсталляции добавили еще и объемные 3D-проекции на объекты.

В Чувашии "Последний звонок" обернулся скандалом. Одна из выпускниц во время речи заявила, что директор школы называла ее умственно отсталой и настраивала против нее других учеников. Школьницу попытались прервать, но собравшиеся на линейке поддержали ее, а после выступления зааплодировали. Случаем заинтересовались прокуратура и Минобразования Чувашии. Если после проверки вина директора будет доказана, то ее привлекут к ответственности.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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