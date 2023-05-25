В Санкт-Петербурге решили не вводить курортный сбор для туристов в 2023 году

В 2023 году в Санкт-Петербурге не будут взимать с туристов курортный сбор. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По его словам, в текущем году власти проработают для реализации инициативы всю необходимую инфраструктуру. При этом они уже обсудили эту возможность с участниками туристической индустрии, туроператорами, гостиницами и ассоциациями.

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