Итальянский визовый центр в Москве прекратил принимать документы на визы у ряда граждан. Это связано с временной невозможностью принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора. Из-за этого визовый центр Италии не может принять документы у лиц, которые не оплатили данный сбор.

Отмечается, что подать документы по-прежнему могут только те, у кого консульский сбор оплачен заранее и есть в распечатанном бумажном виде, а также те, кто освобожден от уплаты консульского сбора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

