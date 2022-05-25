Россияне перечислили привлекательные направления для путешествий по РФ

Сочи по-прежнему остается одним из самых привлекательных туристических направлений в стране. Такие данные опроса предоставил сервис "Работа.ру".

В тройке лидеров также присутствует Алтай и Санкт-Петербург. Какие сейчас цены на авиабилеты? И во сколько обойдется весь тур?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.