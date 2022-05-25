Сочи вошел в число самых привлекательных туристических направлений в стране

Сочи по-прежнему остается одним из самых привлекательных туристических направлений в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру".

В тройке лидеров также Алтай и Петербург. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.