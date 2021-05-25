За несостоявшиеся туры в Турцию туропеарторы остались должны 20 млрд руб

20 миллиардов рублей остались должны туропеарторы путешественникам за несостоявшиеся туры в Турцию. Такие данные приводит сегодня Ассоциация туроператоров России.

Ограничение на полеты в Турцию для россиян действует с 15-го апреля. Тогда количество зараженных там доходило до 60 тысяч в сутки. Но уже в мае инфицированных стало в разы меньше. В Турции делают все возможное, чтобы заболеваемость коронавирусом как можно быстрее снизилась, и все ограничения сняли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.