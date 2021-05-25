Москвичам рассказали об аренде дачи в Богородском округе

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в Богородском округе, в районе Носовихинского и Горьковского шоссе, находится всего в 20 километрах от МКАД. Можно добраться общественным транспортом или на машине.

За 48 тысяч рублей в месяц в аренду предлагают деревянный дом 100 квадратных метров. Внутри кухня на открытой веранде, санузел, необходимая мебель. Участок 10 соток. В пешей доступности озеро Бисерово, лес и песчаный карьер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.