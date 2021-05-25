Москвичам рассказали об аренде дачи в СНТ "Нептун"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в Богородском округе, в СНТ "Нептун", находится в 20 километрах от МКАД. Можно за полчаса добраться на общественном транспорте от станции метро "Новокосино".

За 85 тысяч рублей в месяц владельцы предлагают двухэтажный кирпичный коттедж, 120 квадратных метров. Гостиная, столовая и кухня объединены в общее пространство, есть гардеробная, необходимая мебель. Участок 5 соток. Рядом речка, пляж, детская площадка и места для рыбалки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.