Турция предложила возобновить полеты в курортные регионы

Турция предлагает возобновить полеты в некоторые регионы. Речь про Аланью, Бодрум и Даламан. Там все меньше людей болеют коронавирусом. При этом туроператоры идею поддерживают – теперь рисков заразиться в разы меньше.

Ограничение на полеты в Турцию для россиян действует с 15 апреля. Тогда количество зараженных там доходило до 60 тысяч в сутки. Но уже в мае инфицированных стало в разы меньше – до 7 тысяч в сутки. Сократилось их число и в курортных городах.

Готовы ли курорты к приезду россиян? Какие ограничения действуют в Турции? И как обстоит ситуация с вакцинацией? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.