Москвичам рассказали об аренде дачи в СНТ "Заозерье"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дом в Богородском городском округе находится в 19 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе. До СНТ Заозерье можно добраться общественным транспортом, дорога займет менее часа от железнодорожной станции Купавна.

За 55 тысяч рублей в месяц предлагают снять трехэтажный дом, 110 квадратов. Постройка кирпичная, внутри есть вся мебель, камин, электричество и отопление. На шести сотках участка предусмотрена зона барбекю. Рядом находится озеро Бисерово и лес. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.