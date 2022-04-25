Сочи побил рекорд популярности на предстоящие майские праздники среди других направлений. По подсчетам представителей туриндустрии, примерно 40% от всех проданных путевок приобретено в Сочи.

Одна из причин – стабильно работающий аэропорт. А что с железнодорожными билетами? Куда еще едут туристы на майские праздники? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.