Около 100 египетских отелей лишили звезд

Около 100 египетских отелей лишились звезд. Оказалось, что они не соответствуют международным стандартам. Всего египетские власти проверили 71 гостиницу в Хургаде и 64 туристических объекта – в зоне Южного Синая. Об этом сообщили в Российской ассоциации туроператоров.

Выяснилось, что 70% не работают по заявленным стандартам. Чаще всего не дотягивают отели с 4 звездами. Они должны привести в порядок все документы, чтобы не вводить в заблуждение туристов.

У 15 проверенных объектов отняли разрешения на работу из-за несоблюдения норм безопасности и санитарных требований. Процесс пересмотра звезд у египетских отелей планируется завершить к середине лета.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

