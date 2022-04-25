В рамках программы детского кешбэка возвращено свыше 2,5 млрд рублей – Чернышенко

По программе детского кешбэка родителям уже вернули миллиарды рублей. Такие сведения озвучил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на сегодняшний день родители купили 170 тысяч путевок. И за них им уже вернули свыше 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, число детских лагерей, участвующих в программе, увеличат почти до двух тысяч.

Также сообщили, что по просьбам родителей и общественных организаций в 2022 году в программу впервые включили и летние палаточные лагеря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

