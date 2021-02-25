Грузия открывает границы и ждет гостей из России

Грузия смягчает антиковидные меры и открывает границы. С 1 марта приехать в эту страну появится возможность и у россиян.

При пересечении границы на руках нужно будет иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 2 дня до поездки. Но есть одно но – прямого авиасообщения между странами пока так и нет. Попасть в Грузию в настоящее время можно с пересадкой, например, через Стамбул или Армению.

Представители туристической индустрии говорят, что резкого увеличения числа желающих отдохнуть в Грузии не будет. Пока снятие ограничений коснутся в основном тех, кому туда нужно по делам. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.